Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die kräftige Kurserholung an den Aktienmärkten kann Anleger*innen noch nicht ganz aus der Reserve locken, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen noch viel Zurückhaltung", berichte Leif Österwind von Lang & Schwarz. "Nicht jeder glaubt an die Jahresendrally." Auch Frank Mohr von der Société Générale melde nur einen leichten Käuferüberhang. "Es ist aber sehr viel los, die Umsätze sind deutlich gestiegen." ...

