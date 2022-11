Das Bildnis der Achterbahnfahrt ist gerade an der Börse derart abgedroschen, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr benutzt werden sollte. Doch es gibt Fälle, da passt diese Metapher einfach zu gut und das jüngste Beispiel dafür ist die Aktie von Uniper.Jene zeigt in diesen Tagen enorme Bewegungen, und manches Mal geht es auch in die aus Anlegersicht richtige Richtung. In den letzten fünf Tagen konnte Uniper (DE000UNSE018) an der Börse mal eben um knappe 58 Prozent zulegen, obschon noch immer massive Verluste eingefahren werden. Einige Beobachter ...

