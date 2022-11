Landau/Isar (ots) -Einhell startet von der Pole Position in das kommende Jahr: Zum 1. Januar 2023 wird Einhell neuer Partner des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams und unterstützt das Team damit als 'Official Tool Expert' in der Königsklasse des Motorsports. Mit dieser Partnerschaft verbinden sich zwei starke internationale Marken, die für höchsten technologischen Anspruch stehen.Einhell auf der ÜberholspurAls führender Hersteller hochmoderner akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte schreibt die Einhell Germany AG seit Jahren eine nahezu unvergleichbare Erfolgsgeschichte. Mit der Partnerschaft finden zwei Marken zueinander, die für Technik-Kompetenz stehen. "Unser Erfolg basiert insbesondere auf unserem Teamspirit, unserer Dynamik und einer klaren, mutigen Zielsetzung. Als Visionäre der Do-It-Yourself-Branche denken wir groß. Daher ist die Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team für uns der nächste strategische Eckpfeiler auf unserem Weg zum weltweiten Markt- und Technologieführer für akkubetriebene Garten- und Heimwerkergeräte", so Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG.Die Formel 1 und das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team symbolisieren wie kein anderer Sport, höchste Qualität, maximale Leistung und Ausdauer sowie technologischen Fortschritt. Genau diese Eigenschaften charakterisieren auch die Akkus und Geräte von Einhell. Sowohl der Akku-Spezialist als auch das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team setzen auf die besten Komponenten und das intelligenteste und effizienteste System. "Wir sind stolz darauf, als 'Official Tool Expert' den erfolgreichsten Rennstall der Formel 1 der vergangenen zehn Jahre mit unseren Akku-Geräten zu unterstützen und unsere Akku-Kompetenz somit unter extremsten Bedingungen unter Beweis zu stellen. Mit der Positionierung unserer Geräte im internationalen Umfeld der Formel 1 werden wir unsere weltweite Expansionsstrategie konsequent vorantreiben und so die Marke Einhell auf das nächste Level heben. Die Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ist daher ein 'Perfect Match'", so Andreas Kroiss.Neben den gemeinsamen Eigenschaften ist es auch das Mindset, das Einhell und das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team miteinander verbindet. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Einhell als 'Official Tool Expert'. Durch die konsequente Weiterentwicklung seiner Akku-Technologie setzt Einhell immer wieder neue Maßstäbe in der Branche. Mit dem Einsatz der Einhell-Akkugeräte profitieren wir von modernster Technologie für maximale Performance", so Toto Wolff, Teamchef und CEO des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams sowie ab 2023 auch Gesicht der internationalen TV-Kampagne von Einhell."Mit Einhell heißen wir unseren neuen 'Official Tool Expert' in unserer Partnerfamilie willkommen. Beide Marken stehen für höchsten technologischen Anspruch. Ihre hochmodernen Produkte werden unser Team mit der besten Ausrüstung versorgen und wir freuen uns darauf, Einhell bei ihrer internationalen Expansionsstrategie zu unterstützen", sagt Richard Sanders, Commercial Director des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams.Während die Einhell Akku-Geräte einerseits für kabellose Freiheit in der Renngarage sorgen, wird die Partnerschaft auch durch das Branding der Fahrer- und Teamkleidung sichtbar. Darüber hinaus ziert das Einhell-Logo mit dem Saisonstart 2023 auch die beiden Rennwagen des Mercedes-Teams in der Formel 1. Ab 2023 wird die Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team zudem zentrales Element der internationalen TV-Kampagne Einhells, die dann in voraussichtlich 19 Ländern ausgerollt wird.Die dazugehörige Pressemappe finden Sie HIER (https://myconvento.com/public/get_file.php?download=1&id=enc2_WTJKNmMyWnJaelpMUVc1MVJYWkJTbVIxTVZwM1p6MDk)Weitere Informationen zur Partnerschaft (https://www.einhell.de/mercedes-amg-petronas-f1-team/).Über die Einhell Germany AGEinhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice.Pressekontakt:Monika AignerTel.: +49 9951 942 826E-Mail: monika.aigner@einhell.comOriginal-Content von: Einhell Germany AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60991/5371649