FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach Quartalszahlen und einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Pence belassen. Vieles beim Telekomkonzern sei derzeit in Bewegung, aber alles in allem sei die Vodafone-Aktie ansprechend, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der aus eigener Kraft erwirtschaftete Umsatz liege derweil im zweiten Quartal 2022/23 über den Erwartungen, das operative Ergebnis liege hingegen darunter./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2022 / 06:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

