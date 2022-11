NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia nach der Ausgabe von zwei Anleihen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Maßnahme belege, dass der Schuldenmarkt mit einer guten Nachfrage dem Immobilienkonzern unverändert offenstehe, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit könne Vonovia kurzfristige Verbindlichkeiten ablösen, was positiv zu werten sei./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

VONOVIA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de