The Social Chain (TSC) hat wichtige Änderungen in seiner Organisationsstruktur bekannt gegeben. Dr. Georg Kofler wird ab dem 1. Januar 2023 Vorstandsvorsitzender und CEO von TSC. Die Gesellschaft sieht sich mit einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld konfrontiert: Die Konsumentenstimmung in Deutschland, dem größten Markt von TSC, hat den tiefsten Stand seit Anfang der 90er Jahre erreicht. TSC plant daher, die Kosten um 30% zu senken und hat Maßnahmen zur Stärkung der Bilanz ergriffen. Weitere Einblicke in die aktuelle Marktsituation wird TSC auf der AlsterResearch Online Retail Conference am 8. Dezember geben (Anmeldung über research-hub.de). Solange sich die Visibilität für das wichtige Weihnachtsgeschäft und die Wirksamkeit der Kostensenkungsmaßnahmen nicht verbessert, stuft AlsterResearch die Aktie unverändert mit HALTEN ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/The%20Social%20Chain%20AG





