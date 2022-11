First Solar - zündet die Solar-Aktie nun die nächste Stufe?

Breakout Trading-Strategie



Symbol: FSLR ISIN: US3364331070



Rückblick: First Solar zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Photovoltaik-Dünnschichtmodulen. Seit ihrem Freudensprung Ende Juli, lief die Aktie über dem EMA-20 nach oben. Nach einer kurzen Schwächephase im Oktober ging die bullische Reise dann wieder weiter. Aktuell konsolidiert das Solar-Papier über dem EMA-20.

Meinung: Der Solar-Sektor konnte in letzter Zeit mit relativer Stärke überzeugen. First Solar spielt dabei ganz vorne mit. Das Unternehmen bietet nicht nur Photovoltaikmodule an, sondern auch ein Management des Produktlebenszyklus in Form eines fortlaufenden Kreislaufs. Von der Rohmaterialbeschaffung über die Rücknahme am Ende der Modul-Lebensdauer bis hin zum Recycling bietet First Solar ein Rundum-Service. Wenn die Aktie die Base nach oben verlassen kann, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an.

Chart vom 15.11 .2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 159.63 USD



Setup: Bei einem Breakout könnte man eine Long-Position eröffnen. Nach dem Entry ließe sich der Trade unter der Konsolidierung der letzten Tage absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in FSLR



