Brechen (www.anleihencheck.de) - Einigung - die Metalcorp Group S.A. und die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") haben sich auf einen gemeinsamen Beschlussvorschlag für die am 18. November 2022 in Frankfurt am Main stattfindende zweite Gläubigerversammlung (2. AGV) der Metalcorp-Anleihe 2017/22 (ISIN DE000A19MDV0/ WKN A19MDV) geeinigt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...