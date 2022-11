Nach dem Produktionsstart des Tesla Semi im Oktober hat Tesla nun den Termin für den Beginn der Auslieferungen des E-Lkw bestätigt: Tesla wird am 1. Dezember an seiner Fabrik in Nevada ein spezielles "Delivery Event" veranstalten. Dieses Datum hatte Elon Musk bereits im Oktober in dem Tweet erwähnt, als der den Produktionsstart des E-Lkw verkündete. Demnach sollten die Auslieferungen an Pepsi am 1. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...