Die Ergebnisse von ProSiebenSat.1 Media (PSM) für das dritte Quartal 2022 entsprachen den am 27. Oktober veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Das organische Umsatzwachstum sank um 9 % im Jahresvergleich aufgrund eines schwierigen makroökonomischen Umfelds und einer schwierigen Vergleichsbasis. Das bereinigte (adj.) EBITDA sank nach einem flachen Q2 deutlich um 27% yoy und führte zu schwachen Margen (-2,5ppt y/y) im Q3. Das Management äußerte sich besorgt über das gedämpfte makroökonomische Umfeld (insbesondere in Deutschland, wo für das GJ 2023 ein BIP-Rückgang von 0,4 % erwartet wird), den Russland-Ukraine-Krieg, die anhaltende Inflation und die sich abschwächende Verbraucherstimmung und bekräftigte seine kürzlich gesenkte Prognose. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch bietet ProSiebenSat1 neben seinem Dating-, Commerce- und Ventures-Portfolio ein gutes Engagement in einem komplementären Korb von Unterhaltungsmarken. Allerdings passt AlsterResearch die Schätzungen nach unten an, um die anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten zu reflektieren. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihr BUY-Rating, senken aber ihr Kursziel auf EUR 10,00 (alt: EUR 13,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/ProSiebenSat.1%20Media%20SE





PROSIEBENSAT.1-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de