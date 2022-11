Die Aktien von Porsche befinden sich seit dem Abprall am Widerstand um 74 Euro in einem Abwärtstrend und gerieten Ende September kräftig unter Druck. Im Bereich von 55,75 Euro konnten sich die Aktien aber fangen und eine wochenlange Bodenbildung durchführen. In der Folge startete in den Vortagen eine neue Erholung, die bis zum 50er-EMA hochlief. Die Aktien von Porsche konnten in der vorherigen Erholung bis zum 50er-EMA im Bereich von 61 Euro ansteigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...