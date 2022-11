Refurbishment Projekte, die Zumtobel Gruppe etwa bei der Renovierung des Flughafens in Hong Kong oder des Kultur- und Kongresszentrums in Luzern (KKL) durchgeführt hat, helfen Energie zu sparen und die Zukunft nachhaltiger zu gestalten. "Die Sanierung von Bestandsgebäuden leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen von Klimazielen. Auch hohe Material- sowie Energiekosten rücken Refurbishment weiter in den Fokus. Der Trend macht sich in der Lichtindustrie deutlich bemerkbar, verstärkt durch das kommende Verbot von Leuchtstofflampen. Eine komplette Erneuerung des Beleuchtungskonzepts oder ein Upgrade mit Hilfe von Refurbishment Kits sind nur zwei von vielen Lösungsstrategien für eine zukunftsfähige Sanierung - gemeinsam mit unseren ...

