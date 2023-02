Nur Q4 bietet Benchmarking und institutionelles Targeting über Millionen von Anlegerinteraktionen auf seiner Plattform Capital Connect an

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, freut sich, mit Benchmarking und Investor Targeting die neueste Innovation von Q4 Engagement Analytics ("EA") bekannt zu geben. Das Engagement Benchmarking aggregiert auf der Capital Connect-Plattform von Q4 Millionen digitaler Anlegerinteraktionen von über 2.600 der weltweit führenden börsennotierten Unternehmen mit mehr als 15 Millionen monatlichen Besuchen der IR-Website, 20 Millionen geöffneten E-Mail-Benachrichtigungen pro Quartal und 400.000 Teilnehmenden an vierteljährlichen Investorenveranstaltungen. EA-Kunden können jetzt die erste und einzige Möglichkeit auf dem Markt nutzen, um die Performance ihres IR-Programms auf Grundlage des Engagements mit anderen Unternehmen ihrer Branche und ihrer Marktkapitalisierung zu vergleichen.

"Mit der Einführung von Benchmarking ist Q4 Engagement Analytics die einzige Lösung auf dem Markt, die es IR-Teams ermöglicht, die Performance ihres IR-Programms mit der ihrer Mitbewerber, des Sektors und des Gesamtmarktes zu vergleichen", so Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Wir freuen uns, unseren Kunden den Zugang zu diesen innovativen Analysen zu ermöglichen und begrüßen den positiven Einfluss, den dies auf die Verbesserung ihrer Investor-Relations-Bemühungen haben wird."

Die institutionelle Ausrichtung von EA bietet Kunden Einblick in die Investoren, die sich in ihrem Sektor engagieren, und zwar indem sie E-Mail-Benachrichtigungen öffnen, Investoren-Websites besuchen oder an Investorenveranstaltungen auf der Q4-Plattform teilnehmen. So gewinnen IROs einen Einblick in die Aktivitäten der Anleger, der über das traditionelle Targeting hinausgeht.

"Die Möglichkeit, Investoren auf der Grundlage ihrer Online-Interaktionen anzusprechen, hat es bislang nicht gegeben", erklärte Heaps. "Wir sind stolz darauf, Pionierarbeit geleistet zu haben, um unseren Kunden verwertbare und quantifizierbare Daten zur Verfügung zu stellen, mit denen sie fundierte Entscheidungen in Bezug auf ihre IR-Strategie, Investorenansprache und Kontaktaufnahme treffen können."

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf effiziente gegenseitige Begegnungen und eine effiziente Kommunikation miteinander treffen.

Die Plattform Capital Connect von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, mit Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, mit Engagement Analytics, mit einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten, mit Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse sowie mit Überwachungs- und ESG-Tools. Capital Connect ist die einzige ganzheitliche Kapitalmarktplattform, die digitale Kontakte fördert, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement abzielt, damit börsennotierte Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Q4 hat seinen Hauptsitz im kanadischen Toronto und betreibt Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.q4inc.com.

