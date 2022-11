Das schwierige Börsenjahr 2022 steckt vielen Anlegern noch mächtig in den Knochen. Dabei ist nicht alles schlecht, einige Aktien haben sich trotz zahlreicher Krisen positiv entwickelt. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist in diesem Jahr klar das sogenannte Stock-Picking, also das ganz gezielte Auswählen besonders robuster und attraktiver Aktien. Bei Zehntausenden handelbaren Aktien und einer komplexen Lage der Weltwirtschaft ist es für berufstätige Privatanleger kaum möglich, alle Informationen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...