Reykjavik, Island (ots/PRNewswire) -Arion (https://www.arionbanki.is/english) schließt sich einer Gruppe von globalen Banken und Finanztechnologieunternehmen an, die die Softwarelösung zur Geldwäschbekämpfung (anti-money laundering, AML) von Lucinity (https://www.lucinity.com/blog/lucinity-and-arion?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=PR_Arion&utm_id=PR_Arion) nutzen.Die Arion Bank hat angekündigt, dass sie die Technologie von Lucinity einsetzen wird, um ihre Abwehr gegen Geldwäsche zu stärken und zu einem sichereren Finanzsystem beizutragen. Die Softwarelösung von Lucinity nutzt die neueste Technologie der künstlichen Intelligenz, um Geldwäsche zu erkennen und es Finanzunternehmen zu erleichtern, derlei Probleme effizienter festzustellen und zu lösen.Die Arion Bank wurde 2008 gegründet und bedient derzeit mehr als ein Viertel der isländischen Bevölkerung. Die Arion Bank ist stolz darauf, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten, indem sie moderne digitale Lösungen zur Unterstützung kritischer Prozesse einsetzt. Der nächste natürliche Schritt bestand darin, seine Technologie auf den neuesten Stand zu bringen, um die AML-Compliance zu verbessern.Guðmundur Kristjánsson, Gründer von Lucinity, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, Arion in unsere Liste zufriedener Lucinity-Kunden aufzunehmen. Der isländische Markt hat einen wichtigen Platz in unseren Herzen, und wir betrachten es als unsere Pflicht, ihn gut zu bedienen. Gemeinsam mit isländischen Finanzunternehmen wollen wir Geldwäsche verhindern und Island zu einem der sichersten Finanzsysteme der Welt machen. Die Partnerschaft mit Arion ist ein großer Schritt in diese Richtung, und das Bestreben der Bank, an der Spitze der Innovation zu stehen, ist ansteckend."Benedikt Gíslason, Bankmanager der Arion Bank, kommentiert: "Unser Ziel ist es, im Kampf gegen Finanzkriminalität an der Spitze zu stehen. Wir freuen uns, mit Lucinity, einem führenden Unternehmen in diesem Bereich, diesen Weg anzutreten."Andrés Fjeldsted, Chief Compliance Officer bei der Arion Bank, fügt hinzu: "Lucinity verwendet einen neuen Ansatz und ein modernes Design im Kampf gegen Geldwäsche, die auf den internationalen Finanzmärkten an Zugkraft gewinnt. Diese Ambition passt gut zu der zukunftsorientierten Ausrichtung der Arion Bank auf digitale Lösungen, und die Bank möchte alles in ihrer Macht Stehende tun, um Finanzkriminalität auszumerzen."Informationen zu Lucinity: https://www.lucinity.comInformationen zur Arion Bank: https://www.arionbanki.is/english