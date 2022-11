Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy hat heute seine Zahlen zum letzten Quartal des Geschäftsjahres vorgelegt. Obwohl der Dax-Konzern tiefer in die roten Zahlen rutschte und auch seine Dividende ausfallen lässt, schiebt sich die Aktie am Vormittag mit einem satten Plus an die Spitze der Tagesperformer im Dax. Was dahinter steckt. Hohe Verluste bei der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa sowie Belastungen im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Russland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...