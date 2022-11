Wien (www.fondscheck.de) - Die DekaBank hat in den ersten neun Monaten ihren Gewinn um fast zwei Drittel gesteigert, so die Experten von "FONDS professionell".Das sogenannte wirtschaftliche Ergebnis, wie es der zentrale Wertpapierdienstleister der deutschen Sparkassen nenne, sei von 624,5 auf 995,4 Millionen Euro geklettert. Als Grund gebe das Institut die weiterhin gute Geschäftsentwicklung an. Aber auch positive Bewertungseffekte hätten das Ergebnis beflügelt, habe das Geldhaus mitgeteilt. ...

