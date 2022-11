Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304), der Spezialist für Plattformlösungen für den weltweiten Börsenhandel, hat das Geschäftsjahr 2021/2022, das am 30.09.2022 endete, gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.699 abgeschlossen. Dies entspricht einem Rückgang von 68,8% gegenüber dem Vorjahreswert von TEUR 5.450 und einer Abweichung zu der am 07.07.2022 veröffentlichten angepassten Prognose (TEUR 1.800 bis 2.200) von TEUR -101. "Nach dem Rekordjahr 2021/2022 mit Einmalerlösen von über EUR 5,0 Mio. sind wir trotzdem mit den Ergebnissen des abgelaufenen ...

