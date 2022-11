Die schlechte Nachricht vorab: Die Outperformance unseres Dachwikifolios PLATOW Best Trader Selection gegenüber dem DAX seit dem Start Ende 2015 ist im Wochenvergleich weiter gesunken. Aktuell beträgt der Vorsprung nur noch 4,0 Prozentpunkte. Am vergangenen Donnerstag nach den US-Inflationsdaten hatte der deutsche Leitindex den Rückstand sogar fast komplett wettgemacht. Dann drehten unsere Trader aber auf und konnten sich wieder absetzen.Womit wir bei der guten Nachricht sind, die für alle im dem wikifolio-Zertifikat auf das Dachwikifolios PLATOW Best Trader Selection investierten Anleger ohnehin wichtiger sein dürfte: Der Kurs ist absolut betrachtet im Vergleich zur Vorwoche um 3,3% gestiegen, wodurch die Gesamtperformance wieder auf knapp 30% ausgebaut werden konnte. Eindeutiger Top-Performer war diesmal das wikifolio ...

