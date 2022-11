Tampa Bay - Berlin (ots) -Das Holiday-Kit bietet zeitkritische, kostenlose Tools und Tipps, um sich während der Feiertage sicher im Internet bewegen zu können.KnowBe4, Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, veröffentlicht ein wichtiges Toolkit mit aktualisierten Inhalten für die Weihnachtszeit.Das Toolkit zielt darauf ab, Endbenutzer in der hektischen Cyberwelt zu schützen, die um die Feiertage herum floriert. Die Ressourcen informieren über die häufigsten Betrugsversuche, auf die man achten sollte, und darüber, wie man am besten vorgeht, um nicht Opfer eines solchen Betrugs zu werden. "Da nun die geschäftigste Jahreszeit für Online-Aktivitäten beginnt, ist es unerlässlich, dass Nutzer wachsam bleiben, um sich auf die bevorstehende Welle der Cyberangriffe vorzubereiten", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Die Welt kehrt nach der Pandemie langsam, aber sicher zur Normalität zurück. Für viele von uns ist es aber zur Gewohnheit geworden, mehr Zeit online zu verbringen, vor allem beim Einkaufen und bei der Interaktion mit Freunden und Familie. Dies bietet zahlreiche Möglichkeiten für Social-Engineering-Angriffe durch raffinierte Bedrohungsakteure. Das diesjährige Kit stellt eine nützliche Zusammenstellung von Tools und Tipps für Sicherheitsexperten dar, die dadurch die Mitarbeiter besser über die verschiedenen Betrugsarten aufklären können."Zugriff auf das Holiday-Kit erhalten Sie unter https://www.knowbe4.com/holiday-resource-kit.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5371893