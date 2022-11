Berlin (ots) -Der ehemalige Streetart-Künstler "Schimmler" zeigt 40 Arbeiten, darunter 27 Bilder, aus dem jüngsten Werkzyklus "N-ICE" anlässlich seines 40. Geburtstages in der Berliner Heeresbäckerei und lädt zur anschließenden Party mit den DJs Peyman Amin und Senay Gueler ein.Donnerstag, 17. November, 18 Uhr bis open End18.30 Uhr EinführungMagazin in der HeeresbäckereiKöpenicker Str. 16-17, 10997 BerlinVor 20 Jahren gehörte Schimmler zu den revoltierenden Künstlern der Graffiti- und Streetart-Generation, die ihre künstlerischen Spuren zum Beispiel am Mauerpark, auf S-Bahn-Waggons oder Häuserwänden hinterließen. Heute zählt Schimmler, dessen (Künstler-)Name damals Schutz und Anonymität gewährleisten sollte, zu den aufstrebenden Künstlern einer Generation, die aus der Rebellion, dem Protest, dem Anderssein kamen und sich diese Radikalität bis heute bewahrt haben. Schimmler, der Outlaw der Jahrtausendwende, sprayte in allen europäischen Metropolen und gehörte zur Boxmanufaktur von Jacky Chan in Brasilien, Thailand und den USA.Heute ist seine Kunst in bedeutenden Privatsammlungen auf der ganzen Welt zu finden. Die Ausstellung in Berlin anlässlich seines 40. Geburtstag, die im Frühjahr 2023 zunächst in Stuttgart und dann in Barcelona zu sehen sein wird, umfasst neben Gemälden auch Skulpturen und bewahrt den wilden Gestus des Unangepassten aus seiner Street-Art- und Graffiti-Phase. Schimmler reiht sich ein in die großen Pioniere der Streetart wie Banksy, Harald Naegeli, Blek le Rat, Blu oder Al Bocci.Aus der Kunst im öffentlichen Raum wird nun Kunst im privaten Raum, die dennoch nicht weniger provokant ist. Auf einer abstrakten Folie blitzen Chiffren durch, die gegenständlichen Zitaten gleich, die gesellschaftlichen Normen hinterfragen oder kritisieren. Dabei hat sich zum Frühwerk, das durch einen manchmal chaotischen Furor gekennzeichnet war, eine gewisse Disziplin durchgesetzt, die zeitweise formal streng, das Chaos ordnet oder neu in einen Ordnungsrahmen setzt. Das ist sicher auch nicht weiter verwunderlich bei einem Künstler, der - heute 40-jährig - eine Gelassenheit und Verklärung reflektiert, die in den wilden, zum Teil illegalen Aktionen der Jahrtausendwende noch nicht fassbar waren.Zur Werkschau wird Schimmler ferner ein NFT-Krypto-Kunstwerk, eine digitale Collage aus 17 Arbeiten seiner jüngsten Schaffensperiode, ins Netz stellen, das - barrierefrei - einer großen Zielgruppe von Sammlern ermöglicht, auf der Plattform "Foundation.App" (es wird jedes Werk als einzelnen NFT geben außer Berg und Tal und Analyse zu je 100 NFT Teilen) diese neueste Kunstform zu sammeln. Bekanntermaßen sind traditionsreiche Auktionshäuser wie Christie's, Philipps oder Sotheby's längst in das Geschäft mit Krypto-Kunst eingestiegen und erzielten in der Vergangenheit mittlere zweistellige Millionenbeträge. Es sieht ganz danach aus, dass Schimmler mit seiner Krypto-Kunst an die großen Erfolge von Beeple und Co. anschließen könnte.Die Werkschau ebenso wie die Krypto-Kunst versprechen jedenfalls Überraschungen. Die internationale Schimmler-"Gemeinde", zu der Berühmtheiten aus der Musik- und Filmszene gehören, hat sich schon für das Kunstevent angemeldet.Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Anmeldung bitte unter: sl@businessnetwork-berlin.comPressekontakt:Ralf JakschBusiness Network Marketing- und Verlagsgesellschaft mbHTel. 030 8146460-15rj@businessnetwork-berlin.comPressekontakt:Kontakt:Ralf Jaksch, Redaktion BERLINboxxTel.: 030 8146460-15, Mail: rj@businessnetwork-berlin.comOriginal-Content von: Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119853/5371940