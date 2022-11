Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögenswert der deutschen Privathaushalte lag per Ende September 1,5 Prozent niedriger als im Vorjahr, so die Experten von "FONDS professionell".Damit seien die Vermögenspreise erstmals seit 2009 gefallen. Dies zeige der Vermögenspreisindex des Research-Instituts des Kölner Vermögensverwalters Flossbach von Storch (FvS). Grund für den Rückgang seien die konjunkturellen Unsicherheiten, die einen starken Preisverfall der Betriebsvermögen angeschoben hätten. Zum anderen habe der Zinsanstieg seit Jahresbeginn der Rally am Immobilienmarkt ein Ende gesetzt. ...

