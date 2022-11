Pressemitteilung der Metalcorp Group S.A.:

Erforderliches Quorum für die 2. Gläubigerversammlung am 18. November 2022 gesichert

Die Metalcorp Group S.A. gibt bekannt, dass sich insgesamt 42,8 % der ausstehenden Schuldverschreibungen 2017/2022 frist- und formgerecht zur 2. Gläubigerversammlung am 18. November 2022 um 12 Uhr in Frankfurt am Main angemeldet haben. Damit ist das für ...

