Bitcoin Kurs: Furcht vor weiteren Turbulenzen - das ist nun wichtig

Auch zur Wochenmitte bleibt ein nachhaltiger Befreiungsschlag am Krypto-Markt aus. Mit rund 16.700 Dollar notiert der Bitcoin Kurs weiter unterhalb der psychologischen Marke von 17.000 Dollar. Dass sich selbst Schnäppchenjäger angesichts einer überverkauften Marktsituation nicht auf die Pirsch begeben, spricht für weitere Abwärtsrisiken. Es herrscht möglicherweise eine gewisse "Ruhe vor dem Sturm". Vertrauensverlust in die Branche wirkt weiterhin schwer - weitere Unternehmen könnten in die Bredouille geraten Dem Branchenblatt "Wall Street Journal" zufolge könnte das Unternehmen BlockFi durch den jüngsten Kollaps der Börse FTX mit in den Abgrund gerissen werden. Angeblich werde ein Insolvenz-Antrag vorbereitet, heißt es.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

