Die London Metal Exchange (LME) wird russische Metalle nicht aus ihrem System verbannen. Der Grund: Das Interesse der Marktteilnehmer an Aluminium, Nickel und Co. aus Russland bleibt groß. Die LME hatte am 06. Oktober ein Diskussionspapier zur Frage der Behandlung russischer Metalle veröffentlicht und Marktteilnehmer um eine Stellungnahme gebeten. Dabei standen drei Vorgehensweisen im Raum. ...

