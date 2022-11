Die USA erhöhen offenbar die Einfuhrzölle auf russisches Aluminium. Als Grund werden staatliche Eingriffe in den Markt durch Moskau genannt. Die Prämien auf Aluminium in den USA könnten nun deutlich steigen. Das US-Handelsministerium hat Russland in der vergangenen Woche den Status als Marktwirtschaft entzogen. Dies berichtet unter anderem der Branchendienst Fastmarkets. Der Schritt dürfte zu ...

