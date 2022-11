Chinesische Kupferproduzenten verlangen eine Lockerung der Qualitätsstandards beim Import. Die Nachfrage nach Kupfer erholt sich im Reich der Mitte allmählich wieder - während die Potenziale des Recyclings vorerst nahezu ausgeschöpft sind. Indische Bergbauunternehmen würden eine Lockerung der seit 2020 geltenden Regelungen begrüßen. In der vergangenen Woche fand eine Branchenkonferenz in der chinesischen Stadt Nanchang in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...