Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 17. November 2022 im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Florian WeberVor dem Bürgerbüro Stuttgart-Mitte stehen sich die Menschen in der Kälte die Beine in den Bauch, weil sie einen Personalausweis brauchen oder sich anmelden wollen. Bei der KFZ-Zulassungsstelle sieht es nicht viel besser aus, und auch im Bauamt stapeln sich die unbearbeiteten Bauanträge. Warum gibt es so viel Ärger in den Amtsstuben? "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet am Donnerstag, 17. November, ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Im Anschluss steht die Sendung in der ARD Mediathek (http://www.ardmediathek.de/) zur Verfügung.Arbeitskräftemangel, ausufernde Bürokratie und Dauerkrisen wie Corona, Krieg und Inflation haben die Städte und Gemeinden im Land an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Sie sehen den "Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg in Gefahr" und haben sich zusammen mit Wirtschaftsverbänden und anderen gesellschaftlichen Gruppen in einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten gewandt "in großer Sorge um unser Land". Doch wer ist schuld an der Misere?Weitere Themen der Sendung:- Lange Wege, kaum Termine - gefährdet der Hausarztmangel die medizinische Versorgung? Gast im Studio: Johannes Fechner, Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg- Von oben nichts Gutes - Bevölkerung wehrt sich gegen Fallschirmspringer