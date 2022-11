Nach der Rallye der Infineon Aktie auf heute in der Spitze erreichte 33,055 Euro haben Gewinnmitnahmen eingesetzt. Im Vergleich zum Vortag notiert der DAX-Wert im XETRA-Handel aktuell leicht im Minus bei 32,145 Euro. Auslöser des Kurssprungs in dieser Woche war eine Erhöhung der Prognosen durch den Chiphersteller, der zudem in Dresden Milliarden in ...

