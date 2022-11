Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Metalcorp Group S.A. gibt bekannt, dass sich insgesamt 42,8% der ausstehenden Schuldverschreibungen 2017/2022 frist- und formgerecht zur 2. Gläubigerversammlung am 18. November 2022 um 12 Uhr in Frankfurt am Main angemeldet haben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

