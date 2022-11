Nickelpreis verliert 8 Prozent - Gespräche um Preiskartell belasten

Angesichts neuer Konjunktursorgen und Bemühungen zum Aufbau eines Preiskartells durch Indonesien ist der Nickelpreis am Mittwoch spürbar unter Druck geraten.

Das vor allem für die Herstellung von Stahl nebst Batterien benötigte Metall verbilligt sich laut IG-Indikation bis zum Nachmittag um über acht Prozent auf 28.137 Dollar je Tonne. Indonesien forciert Bemühungen zum Aufbau eines Preiskartells nach dem Vorbild der OPEC Der indonesische Minister Bahlil Lahadalia, welcher für Investitionen verantwortlich ist, hat sich mit seiner kanadischen Kollegin Mary Ng zusammengetan, um den Aufbau eines Preiskartells nach dem Vorbild der erdölexportierenden Länder (OPEC) zu beschleunigen. Die Gruppe der von Nickel produzierenden Länder könne sicherstellen, optimale Entgelte von der Elektrofahrzeugindustrie (EV) zu erhalten, hieß es.

Beide Parteien verfolgen indes "die Vision einer optimierten Nutzung natürlicher Ressourcen in einer nachhaltigen Weise". Hintergrund ist, dass Länder, in denen Elektrovehikel hergestellt werden, protektionistische Handelspolitiken betreiben würde, heißt es.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

