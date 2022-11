Hochgradiger Bohrtreffer: Kalamazoo Resources: 10,35 g/t Gold auf Mallina-West-Goldprojekt erbohrt

Anzeige / Werbung

De Grey's gewaltiges +10 Mio.-Unzen-Goldprojekt Mallina/Hemi befindet sich nur maximal 50 Kilometer von Kalamazoo's Mallina West entfernt. Die geologische Beschaffenheit beider Projekte gleichen sich.



Im Mai 2022 hat Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) auf seinem Mallina-West-Goldprojekt ein erstes Bohrprogramm abgeschlossen. Obwohl das Programm aufgrund des saisonal untypischen Regens vorzeitig abgebrochen werden musste, kann das Unternehmen dennoch in dieser Woche sehr ermutigende Ergebnisse vorlegen. Besonders herausragend war das Bohrloch KAMRC0016. Es durchschnitt an seinem Ende einen ein Meter breiten Abschnitt mit 10,35 g/t Gold.

Investoren, die sich schon länger mit Kalamazoo Resources beschäftigen, dürfte das Mallina-West-Projekt noch unter seinem alten Namen Sisters-Projekt geläufig sein. Er beschrieb sehr gut die Struktur des Projekts, das aus zwei räumlich getrennten Liegenschaften besteht, die sich in Streichrichtung rund 50 Kilometer südwestlich des Hemi-Goldprojekts erstrecken.



Die auf Hemi von De Grey Mining nachgewiesenen 10 Millionen Unzen unterstreichen eindeutig das enorme Potential dieses Teils der Pilbara-Region. Kalamazoo Resources hat daraufhin für Mallina West ein detailliertes Explorationsprogramm entwickelt. Es wurde konzipiert, um mehrere hochrangige Ziele innerhalb der Wattle-Plains- und Hockey-Prospekte sowie ein geophysikalisches Ziel zu testen.







Ein vielversprechender Anfang für Kalamazoo Resources

Von ihm konnten bis zum Mai 2022 insgesamt 23 Rückspülbohrungen mit einem Gesamtumfang von 2.434 Meter durchgeführt werden. Starker Regen, der für diese Zeit des Jahres in dieser Region eigentlich sehr untypisch ist, in Verbindung mit Überschwemmungen verhinderte jedoch, dass das Programm vollständig realisiert und abgeschlossen werden konnte.



Dennoch kann Kalamazoo Resources mit den erreichten Ergebnissen zufrieden sein, denn die 10,35 g/t Gold, die über einen Meter im Bohrloch KAMRC0016 in einer Tiefe zwischen 99 und 100 Meter nachgewiesen wurden, stellten exakt das Ende des Bohrlochs dar. Die entdeckte Lagerstätte ist daher noch in alle Richtungen offen und stellt daher ein Ziel dar, das noch weitere Untersuchungen nach sich ziehen wird.



Auch bei seinen zukünftigen Untersuchungen wird sich Kalamazoo Resources zunächst auf jene Intrusionsziele konzentrieren, die jenen der Hemi-Lagerstätten entsprechen. Die dazu notwendigen Genehmigungen sind zum Teil bereits beantragt und auch die Untersuchungen des kulturellen Erbes auf den anderen vorrangigen Zielen schreiten zügig voran.



Spätestens in der nächsten Feldsaison wird Kalamazoo Resources auf dem Mallina-West-Projekt deshalb wieder mit Teams vor Ort sein und die begonnene Exploration weiter vorantreiben. Da sich die Claims über eine Gesamtfläche von 474 km² erstrecken und die geologische Verbindung zum Hemi-Projekt von De Grey Mining offensichtlich ist, dürfen sich die investierten Anleger in der Zukunft auf weitere positive Nachrichten von diesem aussichtsreichen Projekt freuen.







