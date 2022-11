DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Berliner Abgeordnetenhauswahl findet am 12. Februar 2023 statt

Die Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl findet am 12. Februar 2023 statt. Diesen Termin bestätigte die Geschäftsstelle des Landeswahlleiters der Nachrichtenagentur AFP. Das Datum soll demnach am Freitag offiziell im Berliner Amtsblatt bekanntgeben werden.

Habeck: Hochlauf von Wärmepumpen nimmt Geschwindigkeit auf

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Branchenvertreter haben sich zuversichtlich gezeigt, dass ab 2024 wie geplant eine halbe Million Wärmepumpenanlagen jährlich neu installiert werden. Am Rande des zweiten Wärmepumpengipfels erklärte Habeck, dass die Branche nun diesen Zuwachs bei der Herstellung von Wärmepumpen zusagen könne. Der Hochlauf von Wärmepumpen sei notwendig, weil die Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich reduziert werden und man von fossilen Energieträgern wegkommen müsse. Man müsse verstärkt erneuerbare Energien in die Häuser bringen und mit ihr Wärmepumpen betreiben.

Habeck: G20-Bekenntnis zur Treibhausneutralität starkes Signal für COP

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht in dem Bekenntnis der Gruppe der 20 größten Industrie- und Schwellenländer der Welt (G20) zur Treibhausneutralität ein "starkes Signal" für die UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich (COP27).

Faeser will Bargeldobergrenze von deutlich unter 10.000 Euro

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) macht sich zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität für eine Bargeldobergrenze von deutlich unter 10.000 Euro stark. "Ich setze mich für die Einführung einer allgemeinen Bargeldobergrenze von deutlich unter 10.000 Euro ein", sagte Faeser bei der Vorstellung ihrer Strategie zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK) bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes, wie ihr Ministerium in einer Pressemitteilung mitteilte

Neue China-Strategie koppelt Kooperation an Menschenrechtslage - Magazin

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will die wirtschaftliche Kooperation mit China laut einem Bericht im Spiegel stärker als bisher von der dortigen Menschenrechtslage abhängig machen. Dies gehe aus dem 59-seitigen ersten Entwurf für eine neue China-Strategie der Bundesregierung hervor, die das Auswärtige Amt laut dem Bericht vor einigen Tagen zur Abstimmung an die anderen Ministerien verteilt habe. Das Auswärtige Amt wollte den Bericht nicht kommentieren.

Von Preen löst Sanktjohanser als HDE-Präsident ab

Alexander von Preen ist zum neuen Präsidenten des Handelsverbandes Deutschland (HDE) gewählt worden und löst damit den bisherigen Verbandspräsident Josef Sanktjohanser nach 16 Jahren Amtszeit ab. Die Delegierten der Einzelhandelsorganisation entschieden dies auf ihrer heutigen Versammlung und folgten damit einem entsprechenden Vorschlag des HDE-Vorstandes aus dem Juni.

EU-Kommission will Kroatien und zwei weitere Länder im Schengen-Raum sehen

Brüssel will Kroatien, Bulgarien und Rumänien im Schengen-Raum sehen. Die EU-Kommission drängte die Mitgliedsländer, "ohne jede weitere Verzögerung" die Aufnahme der drei Staaten in den Raum ohne Reisebeschränkungen zu beschließen. Sie hätten alle Voraussetzungen erfüllt. Die Empfehlung ist Grundlage für eine Sitzung der europäischen Innenminister am 8. Dezember in Brüssel.

EU stellt gut 1 Mrd Euro für Klima-Resilienz in Afrika bereit

Die EU und mehrere ihrer Mitgliedsstaaten wollen mehr als 1 Milliarde Euro bereitstellen, um die Widerstandsfähigkeit afrikanischer Staaten gegen Folgen des Klimawandels zu verbessern. Das kündigte der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Frans Timmermans am Mittwochabend auf der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich an. Beteiligt sind demnach neben der EU auch Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Dänemark.

Russlands Wirtschaft rutscht in die Rezession

Russlands Wirtschaft ist in die Rezession gerutscht. Im dritten Quartal von Juli bis Ende September schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 4,0 Prozent zum Vorquartal, wie die nationale Statistikbehörde Rosstat am Mittwoch auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Im zweiten Quartal war das BIP um 4,1 Prozent zurückgegangen.

Umsätze der US-Einzelhändler steigen im Oktober kräftig

Die US-Einzelhändler haben im Oktober ihre Umsätze stark gesteigert, da die Verbraucher mehr für Benzin, Lebensmittel und größere Anschaffungen wie Möbel und Autos ausgaben. Die gesamten Umsätze erhöhten sich um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg um 1,2 Prozent gerechnet.

US-Importpreise sinken im Oktober leicht

Die US-Importpreise sind im Oktober leicht gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, fielen die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, nach einem Minus von 1,1 Prozent im September. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren im Konsens von einem Rückgang um 0,4 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

US-Industrieproduktion im Oktober leicht gesunken

Die Industrie in den USA hat im Oktober ihre Produktion leicht gedrosselt, was den zunehmenden Gegenwind für den Sektor verdeutlicht, da die höheren Zinsen die Nachfrage nach Gütern schwächen, auch wenn sich die Engpässe in den Lieferketten allmählich auflösen. Der Produktionsrückgang betrug im Vergleich zum Vormonat 0,1 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,1 Prozent prognostiziert.

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 11. November stärker als erwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,4 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,5 Millionen Barrel vorhergesagt.

Fed/Daly sieht Zinsen auf 4,75 bis 5,25 Prozent steigen

Die Präsidentin der Federal Reserve von San Francisco, Mary Daly, sieht die Zinsen weiter steigen. Der Leitzins der Fed müsse möglicherweise noch über 5 Prozent steigen, um die Inflation zu bekämpfen. Ein Zins zwischen 4,75 Prozent und 5,25 Prozent sei "ein vernünftiger Stand, über den man nachdenken kann", sagte sie dem Fernsehsender CNBC.

Lula will Klimakonferenz 2025 in die Amazonas-Region holen

Der gewählte brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will die UN-Klimakonferenz 2025 in die Amazonas-Region holen. Das kündigte Lula bei einem Auftritt auf der UN-Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich an. "Wir werden einen sehr starken Kampf gegen die illegale Entwaldung führen", sicherte er weiter zu. Lula kündigte an, er werde mit UN-Generalsekretär António Guterres sprechen und "beantragen, dass die COP 2025 in Brasilien abgehalten wird". In Brasilien wiederum müsse die Konferenz "in der Amazonas-Region stattfinden".

Israel wirft Iran Drohnenangriff auf Tanker vor

Israel hat den Iran für den Angriff auf einen Treibstoff-Tanker vor der Küste des Oman verantwortlich gemacht. Der Angriff sei mit Drohnen ausgeführt worden, sagte ein israelischer Beamter der Nachrichtenagentur AFP, der anonym bleiben wollte. Die Drohnen seien vergleichbar mit jenen, die der Iran an Russland für den Einsatz in der Ukraine verkaufe. Der Beamte sprach von einer "iranischen Provokation". Der Vorfall solle die Fußballweltmeisterschaft "stören", die am Sonntag in Katar beginnt.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Okt Verbraucherpreise +6,9% gg Vorjahr

Kanada Okt Verbraucherpreise PROGNOSE: +6,9% gg Vorjahr

Kanada Okt Verbraucherpreise +0,7% gg Vm

US/Lagerbestände Sep +0,4%; (PROG: +0,5%) gg Vm

US/NAHB-Hausmarktindex Nov 33 (Okt: 38

