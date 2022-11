Buffalo Grove, Illinois, und De Lier, Niederlande (ots/PRNewswire) -Mit der Übernahme von Quick Plug erweitert Profile Products seine robuste Produktlinie für den Gartenbau und etabliert das Unternehmen im Bereich der Landwirtschaft unter kontrollierten Bedingungen.Profile® Products gab seine Übernahme von Quick Plug bekannt, einem führenden Hersteller von gebundenen Kultursubstraten für die Pflanzenvermehrung. Die Übernahme von Dümmen Orange, einem bekannten Blumenzuchtunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, umfasst alle Quick-Plug-Produkte, -Technologien, -Mitarbeiter und -Standorte in den Niederlanden, Kanada und Oregon, USA."Durch die Hinzufügung von Quick Plug können wir nicht nur unser Angebot für unsere derzeitigen Kunden aus dem Zierpflanzenbau und der kontrollierten Landwirtschaft erweitern, sondern auch die Lebensmittelproduktion unterstützen, um die Ernährungssicherheit auf der ganzen Welt zu gewährleisten", sagte Jim Tanner, CEO von Profile Products. "Wir freuen uns, ein gleichgesinntes Team an Bord zu holen, das unsere strategische Vision von Wachstum durch innovative Technologie teilt, die dazu beiträgt, zuverlässige Produkte zu liefern.""Ursprünglich konzentrierte sich Quick Plug auf die Verbesserung der Vermehrung von tropischen Pflanzen und hat sein Portfolio erfolgreich über den Gartenbausektor hinaus entwickelt", sagte Hugo Noordhoek Hegt, CEO von Dümmen Orange. "Wir glauben, dass Quick Plug mit der Übernahme durch Profile Products ein großartiges neues Zuhause für die weitere Expansion gefunden hat. Dümmen Orange wird sich dagegen weiterhin auf seine Kernaktivitäten in der gartenbaulichen Züchtung und Vermehrung konzentrieren."Die Akquisition erweitert das Produktportfolio von Profile an Kultursubstraten über sein bereits umfangreiches Angebot in Form von Torf, Kokosfasern, Dünger mit kontrollierter Freisetzung und dem fortschrittlichen Substrat HydraFiber® hinaus. Die stabilisierten Kultursubstrate von Quick Plug erhöhen die Keimungsraten und sorgen für ein effektives Wassermanagement, was zu gesunden Wurzelsystemen und einem robusten Wachstum führt. Durch die Kombination des Know-hows und der innovativen Produkte von Quick Plug und Profile sind die Kunden in der Lage, optimale Kultursubstratlösungen zu entwickeln, um die städtische Lebensmittelproduktion zu unterstützen und den Anbau aller Jungpflanzen zu verbessern.Mit dieser vierten Akquisition in zwei Jahren und der zweiten in drei Monaten wächst die Gartenbauabteilung von Profile schnell. Das Unternehmen wird in Kürze eine neue Produktionsstätte eröffnen, um die Produktion noch mehr zu steigern. Durch die Übernahme von Quick Plug festigt Profile seine Position als zuverlässiger Lieferant von nachhaltigen Produkten."Wir sind stolz darauf, uns dem fleißigen Team von Profile anzuschließen, das unsere Vision teilt, nachhaltige Lösungen für die Bedürfnisse der Landwirte anzubieten", sagte Brian Kura, Geschäftsführer von Quick Plug. "Durch die Kombination unserer Produktangebote und Technologien können wir eine bessere Kundenberatung und innovative Produktlösungen bereitstellen."Quick Plug schließt sich der umfangreichen globalen Präsenz von Profile an, die bewährte Technologien für Erosionsschutz, Gartenbau, Speziallandwirtschaft, Sportplatzkonditionierung sowie Golfplatzbau und -pflege umfasst.Informationen zu Profile ProductsPROFILE Products LLC mit Sitz in Buffalo Grove, Illinois, ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochentwickelten agrarwissenschaftlichen Spezialmaterialien, die ökologische Nachhaltigkeit fördern und gleichzeitig hervorragende Leistungen in den Bereichen Gartenbau, Erosionsschutz, Sportrasen und bei anderen Spezialanwendungen bieten. Profile hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden bei der Schaffung nachhaltiger Grünflächen durch Wasser- und Bodenmanagement sowie bei der Etablierung von Pflanzen zu unterstützen. Wir erreichen dies, indem wir unsere sachkundigen Mitarbeiter, bewährten Produkte, bahnbrechenden Technologien und persönlichen Dienstleistungen vor Ort einsetzen, um die Anwendungen in der Praxis ganzheitlich zu erfüllen - und so den Erfolg in jeder Umgebung gewährleisten. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter (800) 508-8681, +1-847-215-1144, per E-Mail an info@profileproducts.com oder auf profileproducts.com.Informationen zu Quick PlugQuick Plug vereint die Kräfte von Grow-Tech Inc. (US), Quick Plug (NL) und Omni Growing Solutions (US). Diese drei Unternehmen bilden zusammen eine unabhängige Gruppe, die auf dem globalen Markt von Substraten zur Förderung einer optimalen Verwurzelung tätig ist. Mit unserem kombinierten Netzwerk von Produktions- und Vertriebseinrichtungen sind wir einzigartig positioniert, um kommerzielle Züchter und Großhändler weltweit zu bedienen. Diese Zusammenarbeit bündelt 75 Jahre an Wissen und Erfahrung. Quick Plug bietet eine breite Palette von Produkten und Formulierungen für die Anzucht von Jungpflanzen. Weitere Informationen finden Sie auf na.quickplug.global.Informationen zu Dümmen OrangeDümmen Orange ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Züchtung und Vermehrung von Schnittblumen, Blumenzwiebeln, tropischen Pflanzen, Topfpflanzen, Beetpflanzen und Stauden. Sein Jahresumsatz beträgt rund 370 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 7.500 Mitarbeiter. Neben einem großen Marketing- und Vertriebsnetz verfügt Dümmen Orange über ein breit gefächertes Netz spezialisierter Produktionsstätten und ein erstklassiges Forschungs- und Entwicklungsteam, das innovative Produkte mit Mehrwert für seine Kunden entwickelt. Der Schlüssel zum Erfolg von Dümmen Orange ist ein breites und tiefgehendes Produktsortiment, das durch eine globale Lieferkette unterstützt wird. Das Unternehmen nimmt seine soziale Verantwortung ernst und investiert in die Gesundheit, Sicherheit und persönliche Entwicklung seiner Mitarbeiter sowie in die Branche, in der es tätig ist. Kontakt für Profile Products: Jenna Jaynes
Swanson Russell
402-437-6406
jennaj@swansonrussell.com

Kontakt für Dümmen Orange: Willem Meijers
+31 6 82760165
w.meijers@dummenorange.com