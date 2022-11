The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.11.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.11.2022



ISIN Name

CA9838911027 XEBEC ADSORPTION INC.

KYG2119L1005 CHINA SAITE GROUP HD-,10

US54142F1021 LOGICBIO THERAP. DL-,0001

US6963891055 PALISADE BIO INC. DL 0,01

US81720R2085 SENESTECH INC. DL -,001

US85789A1051 STEALTH BIOTH. SP.ADR/12

US8803491054 TENNECO INC. CL.A DL -,01

VGG0120M1095 AGBA ACQUISITION DL-,001

SENESTECH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de