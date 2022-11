Die Ölpreise sind am Mittwoch nach einem schwankenden Handelsverlauf deutlich unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 91,90 US-Dollar. Das waren 1,96 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,42 Dollar auf 84,50 Dollar.Marktbeobachter sprachen von einer nervösen Stimmung unter den Ölinvestoren nach dem Raketeneinschlag in Polen. Mittlerweile gehen Experten aber davon aus, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...