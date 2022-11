Die Aktie von Netflix hat sich zuletzt deutlich erholen können und hat am Dienstag den höchsten Stand seit April dieses Jahres erreicht. Auch mit den jüngsten Neuveröffentlichungen kann sich Netflix zufrieden zeigen. Die fünfte Staffel der Queen-Serie "The Crown" hat es in ihren ersten Tagen online in den globalen Top 10 der englischsprachigen Netflix -Serien auf Platz eins geschafft."The Crown: Season 5" kam zwischen dem 9. und 13. November weltweit auf 107,4 Millionen gesehene Stunden, wie aus ...

