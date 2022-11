Ben Tobin, Leiter der Abteilung Europa und Portfolio-Optimierung, nimmt an der Podiumsdiskussion teil, um zu erörtern, wie Marktteilnehmern geholfen werden kann, ihr Kapital besser zu verwalten, und um die wichtigsten Merkmale des zukünftigen Nachhandelsrahmens zu erläutern.

Besuchen Sie Stand Nr. 7 und sehen Sie, welche Innovationen Capitolis auf den Markt bringt.

Capitolis, das Technologieunternehmen, das die Finanzmärkte neu denkt, wird auf dem 60.ACI World Congress in Paris, Frankreich, vertreten sein, einer führenden Veranstaltung für Fachleute des Finanzmarktes weltweit in Partnerschaft mit The Full FX.

Das diesjährige Thema der Veranstaltung lautet: Die Zukunft der Finanzmärkte definieren Ben Tobin, Leiter der Abteilung Europa und Portfolio-Optimierung bei Capitolis, wird am Donnerstag, den 17. November, um 12:30 Uhr Ortszeit an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, um innovative Ideen zu diskutieren, die den Marktteilnehmern helfen, ihr Kapital besser zu verwalten und die Abwicklung sicherer zu machen.

"Unsere Mission ist es, Lösungen für unsere Kunden zu schaffen, die Risiken reduzieren, die Sicherheit der Kapitalmärkte fördern und Wachstum und Wohlstand für die Teilnehmer ermöglichen"sagte Ben Tobin, Leiter der Abteilung Europa und Portfolio-Optimierung bei Capitolis. "Ich freue mich darauf, am ACI World Congress teilzunehmen, um unsere Sichtweise auf die Welt des Nachhandels zu erläutern und zu zeigen, wie wir weiterhin innovative Lösungen vorantreiben wollen, die die Kapitaleffizienz für alle fördern."

Besucher des ACI World Congress können am Stand Nr. 7 darüber sprechen, welche Innovationen Capitolis auf den Markt bringt, bei Produktdemonstrationen mehr erfahren und sich mit Capitolis-Führungskräften, darunter Ben Tobin und Evelina Rosenstein, vor Ort in Paris persönlich unterhalten.

Capitolis hat in den letzten zwei Jahren Innovationen entwickelt, um sich auf die Einführung des Standardansatzes für das Kontrahentenrisiko (SA-CCR) vorzubereiten. SA-CCR ist die primäre Kapital- und Leverage-Maßnahme für einen Großteil der Finanzindustrie, die eine einheitliche, standardisierte Methode bereitstellt, mit der Finanzinstitute Engagements messen und letztlich verwalten und kapitalisieren müssen. Seit Anfang 2022 hat Capitolis eng mit seinen Kunden zusammengearbeitet, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Portfolio-Optimierungsläufe angemessen zu handhaben. Dabei hat Capitolis ein starkes Netzwerk globaler Bankteilnehmer dabei unterstützt, den effektiven Nominalwert des SA-CCR um mehr als 1,7 Billionen Dollar zu reduzieren.

Für den Rest des Jahres konzentriert sich Capitolis darauf, eine breitere Palette von Banken, Hedgefonds und Vermögensverwaltern in die geplanten Optimierungsmaßnahmen einzubeziehen und die Vorteile für das gesamte Netzwerk weiter auszubauen. Weitere Fortschritte bei den Algorithmen werden ebenfalls zu besseren Ergebnissen für bestehende und neue Kunden führen.

Anfang dieses Jahres wurde Capitolis bei den FX Markets e-FX Awards im Juni 2022 als "Bester Komprimierungs-/Optimierungsdienst für Devisen" ausgezeichnet. Mit den Awards werden Unternehmen gewürdigt, die mit Kompetenz, Engagement und Kreativität Maßstäbe im elektronischen Devisenhandel gesetzt haben.

ÜBER CAPITOLIS

Wir glauben, dass die Finanzmärkte für alle arbeiten können und sollten. Capitolis ist das Technologieunternehmen, das die Funktionsweise der Kapitalmärkte neu definiert, indem es Kapitalbeschränkungen aufhebt und einen besseren Zugang zu mehr diversifiziertem Kapital und Anlagemöglichkeiten ermöglicht. Basierend auf fortschrittlicher Technologie und fundiertem Finanzwissen stellt Capitolis bahnbrechende Finanzlösungen bereit, die das Wachstum globaler und regionaler Banken und institutioneller Anleger gleichermaßen fördern. Capitolis wird von erstklassigen Risikokapitalfirmen unterstützt, einschließlich Canapi Ventures, 9Yards Capital, SVB Capital, Andreessen Horowitz (a16z), Index Ventures, Sequoia Capital, Spark Capital und S Capital, sowie von führenden globalen Banken wie J.P. Morgan, Citi und State Street.

Gegründet im Jahr 2017, bringt unser Team jahrzehntelange Erfahrung in der Einführung von erfolgreichen Startups, Technologie und Finanzdienstleistungen mit und wächst zügig von unseren Büros in New York, London und Tel Aviv aus. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.capitolis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221116005300/de/

Contacts:

Edward Ruddy

Sloane Company

eruddy@sloanepr.com



Brian Zilberfarb

Capitolis

brianz@capitolis.com