Die Kursrally an der New Yorker Wall Street stockt nach wie vor. Am Mittwoch dämpften Marktexperten zufolge überraschend starke Umsätze im US-Einzelhandel die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei den Zinserhöhungen bald schon deutlich behutsamer vorgehen könnte. Der Dow Jones Industrial hielt sich letztlich stabil mit minus 0,12 Prozent auf 33.553,83 Punkte.Top-Gewinner im Dow Jones waren die Aktien von McDonald's, gefolgt von UnitedHealth und Home Depot. Die beiden stärksten Titel legten je ...

