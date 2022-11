Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor für die Einführung neuer Produkte (New Product Introduction, NPI) mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Komponenten, meldete heute die Veröffentlichung des letzten Kapitels seines preisgekrönten Empowering Innovation Together-Programms. Die neue Ausgabe untersucht jüngste Entwicklungen bei autonomen mobilen Robotern (AMRs), die zu Fortschritten und bahnbrechenden Anwendungen in verschiedenen Branchen geführt haben.

Obgleich es bereits seit den 1990er Jahren AMRs gibt, wurden sie seitdem in technischer Hinsicht dank künstlicher Intelligenz, Computer-Vision-Systeme und 5G-Kommunikation beträchtlich verbessert. Diese technologisch fortschrittlichen Roboter bieten einen neuen Grad an Flexibilität, Autonomie und Nützlichkeit in Fertigung, Lagerhaltung und Logistik und maximieren die Effizienz insgesamt.

"Durch immer fortschrittlichere Technologien schaffen AMRs ein bisher nie dagewesenes Niveau an Effizienz und Produktivität für unsere Fabriken und Lieferketten", so Glenn Smith, President und CEO of Mouser Electronics. "Wir hoffen, dass das EIT-Publikum ein besseres Verständnis darüber gewinnen wird, wie AMRs den Betrieb auf sichere, intelligente Weise optimieren können."

In dieser Ausgabe kann das Publikum den Podcast The Tech Between Us hören, ein neues Then, Now Next-Video ansehen und andere exklusive Inhalte lesen, um ein tieferes Verständnis zu den Anwendungen und Technologien zu gewinnen, die hinter AMRs stehen und diese unterstützen. Außerdem werden Business Use Cases angegeben.

Raymond Yin, Director of Technical Content bei Mouser Electronics und Moderator von The Tech Between Us, unterhält sich mit Niamh Donnelly, Mitgründerin und CRO von Akara Robotics, über die neue Generation der AMRs. Der Podcast ist auf der Mouser-Website und über alle wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar.

"Raymond und ich führten ein tolles Gespräch über AMRs und die Hardware-Fortschritte und Sicherheitsmaßnahmen, die sie zu einer so hervorragenden Ergänzung für viele verschiedene Einrichtungen machen", so Donnelly. "Die neuesten Designs sind ausgefeilter denn je und entsprechen dem Detailreichtum der neuesten Technologie. Dadurch entstehen kooperative Roboter, die jahrelang von hohem Nutzen sein werden."

Das Empowering Innovation Together-Programm von Mouser wurde 2015 gegründet und ist eines der anerkanntesten Programme in der Elektronikkomponentenbranche. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.com/empowering-innovation oder folgen Sie Mouser auf Facebook und Twitter.

Weitere Mouser-Nachrichten finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.

Als global autorisiertes Vertriebsunternehmen bietet Mouser die weltweit größte Auswahl an neuesten Halbleiter- und Elektronikkomponenten an, die im Bestand geführt werden und sofort verschickt werden können. Die Kunden von Mouser können von jedem der Herstellerpartner des Unternehmens 100 zertifizierte Originalprodukte erwarten, die völlig nachverfolgbar sind. Um Kundendesigns zu unterstützen, ist auf der Mouser-Website eine umfassende Bibliothek technischer Ressourcen zu finden, darunter ein Technical Resource Center, Produktdatenblätter, lieferantenspezifische Referenzdesigns, Anwendungshinweise, technische Design- und Konstruktionsinformationen, Engineering-Tools und andere nützliche Informationen.

Mouser Electronics, ein Berkshire-Hathaway-Unternehmen, ist ein autorisierter Anbieter von Halbleiter- und Elektronikkomponenten, der sich auf Produkteinführungen seiner führenden Herstellungspartner konzentriert. Die Firma bedient die globale Gemeinschaft von Ingenieuren und Kunden für Elektronikdesign, und die Website des globalen Anbieters, mouser.com, ist in mehreren Sprachen und Währungen verfügbar und bietet mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken. Mouser bietet weltweit 27 Supportstandorte, um erstklassigen Kundendienst in der jeweiligen Landessprache und unter Berücksichtigung der örtlichen Währung und Zeitzone bereitzustellen. Von seinem hochmodernen, etwa 1 Million Quadratfuß (92.903 m2) großen Vertriebszentrum im Großraum Dallas (Texas, USA) aus versendet der Vertreiber Ware an mehr als 650.000 Kunden in 223 Ländern/Hoheitsgebieten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.com/.

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Handelsmarken der Mouser Electronics, Inc. Bei allen anderen hierin genannten Produkten, Logos und Firmennamen kann es sich um Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer handeln.

