Koninklijke Ahold Delhaize: Rückenwind durch starken Dollarkurs!

Nach starken Quartalszahlen bei Koninklijke Ahold Delhaize (AD): Prognose für das Gesamtjahr angehoben und Aktienrückkaufprogramm angekündigt!

Symbol: AD ISIN: NL0011794037

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie niederländischen Einzelhandelsunternehmens konnte in den vergangenen sechs Monaten rund zehn Prozent zulegen. Der Pullback vom Pivot-Hoch reichte bis unter den 50er-EMA. Der Kurs konnte sich aber in den vergangenen Tagen über der leicht ansteigenden blauen Linie stabilisieren und auf der Unterseite mit dem Bau einer Unterstützungslinie beginnen. Ein Bounce in den nächsten Tagen könnte der Start zur Jahresendrallye bei dem Wertpapier sein.

Chart vom 16.11.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 27.72 EUR







Meine Expertenmeinung zu AD

Meinung: Koninklijke Ahold Delhaize verzeichnete im dritten Quartal ein solides Umsatzwachstum und lieferte starke Ergebnisse, die Schätzungen der Analysten übertrafen. Der Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 20.8 Prozent auf 22.4 Milliarden Euro. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0.70 €, was einer Steigerung von 31.6 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Für Rückenwind sorgte der starke Dollarkurs. Die Prognose für das laufende Jahr wurde etwas angehoben und für 2023 ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über die letzte Tageskerze und den Stopp Loss unter die vom 11. November. Als Kursziel dient das oben genannte Pivot-Hoch vom 9. November. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AD.

Veröffentlichungsdatum: 16.11.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.