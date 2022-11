DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 17. November

=== *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 4Q (08:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Essen; 14:00 Analysten-Call) *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober *** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober zuvor: +2,781 Mrd CHF 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H 08:30 DE/G7, Fortsetzung Treffen der Innenminister (bis 18.11.) in Eltville 09:00 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Abschluss Handelskongress Deutschland (seit 16.11.) in Berlin, u.a. mit Reden von Bundesfinanzminister Lindner (09:45) und Bundeswirtschaftsminister Habeck (15:00) 09:30 DE/DIHK, PK zum AHK World Business Outlook Herbst *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +1,5% gg Vm/+10,7% gg Vj Vorabschätzung: +1,5% gg Vm/+10,7% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/ +9,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/ +5,0% gg Vj Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/ +5,0% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/ +4,8% gg Vj 12:00 DE/Deutsche Umwelthilfe, PK zu Betrugskartell im Automobilbereich 12:00 DE/MTU Aero Engines AG, Investoren- und Analystentag 12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q 13:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei der Metro Atlanta Chamber 14:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung von Greater Louisville Inc und Central Bank of Chile 14:00 DE/Morphosys AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: -8,1% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -4,1% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 225.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: -6,0 zuvor: -8,7 15:15 US/Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC), Rede bei der Financial Literacy and Education Commission 15:40 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei der Hybrid Financial Stability Conference 16:40 US/Fed-Gouverneur Jefferson (stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Opportunity & Inclusive Growth Institute 18:45 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC), Teilnahme am Minnesota Chamber of Commerce Economic Summit 19:00 US/General Motors Co (GM), Investorentag u.a. zu Plänen bei Elektrofahrzeugen *** - GB/Schatzkanzler Hunt, Vorstellung des mittelfristigen Fiskalplans im Unterhaus *** - GB/Office for Budget Responsibility , Vorlage der Konjunkturprognose - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen (5. Runde) in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11.), Scharm El-Scheich ===

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.