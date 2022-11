Nel - Wasserstoffaktie, die nicht nur beim Börsenwert zu den Grossen zählen will, sondern auch im grossindustriellen Masst ab Elektrolyseure weltweit produzieren, verkaufen und installieren will. Ehrgeizige Umsatzziele für die nächsten Jahren, Faktor 5, 10 oder noch höher - zuerst verlacht, mittlerweile durchaus als einer der möglichen Wasserstoff-Big-Plyer "in der Verlosung". Jahrelang predigte der engagierte CEO Jon Andre Løkke von der zukünftigen Grösse Nel's. Von der technologischen Führerschaft. Und eben dieser langjährige Vorstandschef machte Anfang des Jahres dann den Platz frei, um "für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...