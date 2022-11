Der Baumarktkonzern konnte die Umsätze im Septemberquartal um 5,6 % auf knapp 38,9 Mrd. $ steigern. Der Nettogewinn stieg um 5,1 % auf gut 4,3 Mrd. $. Die Heimwerkernachfrage in den USA ist voll intakt. Im Gesamtjahr peilt man ein Umsatzplus von rd. 3 % an, wobei die operative Gewinnmarge bei etwa 15,4 % liegen soll. Daraus würde sich ein Zuwachs beim Ergebnis je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich ergeben. Die Aktie legte nach der Zahlenvorlage rd. 2 % zu. Aus technischer Sicht hat die Aktie noch Luft bis 330/340 $. Angesichts eines 2023er-KGVs von aktuell 18,5 wäre sie dann aber auch gut gepreist. Ein Neueinstieg kommt nur bei einem deutlichen Rücksetzer in Frage.



