DJ Siemens übertrifft Erwartungen - Wachstumsprognose für 2022/23

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat nach einem starken Schlussquartal das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) mit einem Rekordergebnis abgeschlossen und dabei die Markterwartungen übertroffen. Der Gewinn im Industriellen Geschäft stieg um 17 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro, wie der Technologiekonzern in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 9,9 Milliarden Euro gerechnet. Im neuen Geschäftsjahr peilt Siemens weiteres profitables Wachstum an.

Netto ging der Gewinn 2021/22 um 2,3 Milliarden auf 6,7 Milliarden Euro zurück - überwiegend eine Folge der Wertminderung auf die 35-prozentige Siemens-Energy-Beteiligung von 2,7 Milliarden Euro, die der Konzern bereits im Sommer vornehmen musste. Der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen - die für Siemens entscheidende Ergebniskennziffer - ging entsprechend zurück - auf 5,47 nach 8,32 Euro im Vorjahr. Analysten hatten hier im Schnitt lediglich auf 5,31 Euro getippt.

Die Aktionäre sollen mit einer Dividende von 4,25 Euro am Gewinn beteiligt werden - das sind 25 Cent mehr als im Vorjahr.

Alle vier industriellen Geschäfte verzeichneten zum Teil signifikante Steigerungen bei Auftragseingang und Umsatzerlösen. Insgesamt kletterten die Einnahmen auch dank Wechselkurseffekten um 16 Prozent auf 72 Milliarden Euro, das Neugeschäft sogar um 25 Prozent auf 89 Milliarden Euro, beides mehr als vom Markt erwartet.

Im laufenden Geschäftsjahr will Siemens bei einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 6 bis 9 Prozent (Vorjahr: 8,2 Prozent) ein Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokationen von 8,70 bis 9,20 Euro erwirtschaften. Von Siemens befragte Analysten hatten im Schnitt mit einer Gewinnprognose von 8,72 Euro je Aktie gerechnet.

November 17, 2022 01:00 ET (06:00 GMT)

