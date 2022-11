EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Hamburg, 17. November 2022. Die Nordex Group hat einen Auftrag zur Belieferung und Errichtung von zehn Turbinen aus Polen erhalten. Auftraggeber ist die Wind Farm Lada Sp. z o.o., eine Tochtergesellschaft der RE Alloys Sp z o.o.. Der Auftrag beinhaltet auch einen Premium Service der Turbinen des Typs N131/3600 über 15 Jahre. Der 35-MW-Windpark "Dzwola" entsteht nahe der Stadt Zamosc in der Woiwodschaft Lublin im Südosten Polens. Die Liefer- und Installationsarbeiten beginnen im Herbst 2023 und die Inbetriebnahme der Anlagen ist für Anfang 2024 vorgesehen. "Dzwola" ist der erste Windpark der RE Alloys Sp z o.o., einem führenden Hersteller von Ferrosilizium und Legierungen auf Siliziumbasis. "Der Windpark ist Teil eines umfassenderen Programms, das sicherstellen soll, dass der Energiebedarf von RE Alloys vollständig aus eigenen erneuerbaren Quellen gedeckt wird. Dieses Programm wird der Umwelt helfen, weil RE Alloys als drittgrößter Hersteller von Ferrosilicium in Europa mehr Energie verbraucht als die Stadt Kattowiz," sagt Miroslaw Wilczek, CEO von RE Alloys. Und ergänzt: "Darüber hinaus wird Alloys viele Arbeitsplätze im Bergbau erhalten, die besonders benötigt werden und das Einkommen der Gemeinde stabilisieren, die wiederum für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger öffentlicher Dienstleistungen verantwortlich ist." Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group: Für Nordex ist dieser Auftrag erneut eine Bestätigung unserer seit Jahren erprobten guten Technologie. Wir freuen uns über den Start der Zusammenarbeit mit RE Alloys." Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse:

