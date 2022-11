Emittent / Herausgeber: Deutsche Teilkauf GmbH / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNG Deutsche Teilkauf GmbH setzt Wachstumskurs mit sechs Neueinstellungen fort Das Kölner PropTech-Unternehmen Deutsche Teilkauf GmbH treibt seine Professionalisierung im Corporate-Finance-Bereich mit drei Neueinstellungen weiter voran. Insgesamt freut sich das Unternehmen über einen Zuwachs von sechs Mitarbeitern und setzt damit den eingeschlagenen Wachstumskurs fort - die Belegschaft umfasst nun rund 80 Personen. Köln, 17. November 2022 - Die Deutsche Teilkauf GmbH verstärkt ihr Team weiter und setzt damit den eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent fort. Neben Thorre Björn Sauer, der seit Oktober die Position des Head of Financing & Portfolio Management besetzt, stießen Jens Urban als Head of Finance & Controlling sowie Dr. Holger Franz als General Counsel zum Team der Deutschen Teilkauf und verstärken insbesondere den Bereich Corporate Finance. Insgesamt wuchs die Belegschaft der Deutschen Teilkauf im Oktober um sechs Personen. "Unser Geschäftsmodell punktet mit einem verbraucherfreundlichen Produkt, einem schnellen Wachstum und einer schnell skalierbaren digitalen Plattform. Dass sich Führungskräfte von MDAX-Unternehmen für unser Unternehmen entscheiden, unterstreicht die Attraktivität des Teilverkaufsmarkts und unsere herausragende Marktposition", sagt Marian Kirchhoff, Mitgründer und Geschäftsführer der Deutschen Teilkauf GmbH. "Wir ermöglichen Eigentümern die Nutzbarmachung ihres Immobilienvermögens - ein sinnvoller und ganz natürlicher Schritt, um im Alter finanzielle Freiheit zu genießen." "Sowohl Thorre Björn Sauer also auch Jens Urban sind absolute Experten in allen Fragen rund um Corporate Finance und Controlling. Mit Dr. Holger Franz haben wir außerdem einen ausgewiesenen Experten für Kapitalmarktrecht und Immobilienrecht gewinnen können. Damit stellen wir uns mit Blick auf den Kapitalmarkt noch breiter auf", ergänzt Sabine Nass, CEO der Deutschen Teilkauf GmbH. Thorre Björn Sauer und Jens Urban waren zuletzt bei der im MDAX notierten LEG-Immobilien-Gruppe tätig. Während Sauer ab Mai 2017 zunächst Head of Capital Markets bei der LEG Immobilien AG war, übernahm er im März 2020 die Position des Head of Capital Markets und Treasury bei der LEG-Immobilien-Gruppe. Ab November 2020 verantwortete er als Head of Corporate Finance und Treasury das Finanzwesen des Immobilienkonzerns. Zu Beginn seiner Karriere war der studierte Betriebswirt bei der Commerzbank tätig. Jens Urban war knapp zweieinhalb Jahre als Head of Controlling und Risk Management bei der LEG-Immobilien-Gruppe tätig. Zuvor trug er knapp sieben Jahre lang als Director Alternative Asset Management bei der PATRIZIA Alternative Investments GmbH Verantwortung für mehrere Fonds und Gesellschaften. Dr. Holger Franz führte zuletzt als Geschäftsführer und Chief Legal Officer die VillaCircle GmbH. Davor war der promovierte Jurist rund sechs Jahre lang zunächst als Global Head of Legal und anschließend als Vorstand beim Finanzdienstleiter FWU tätig. In der Immobilienwirtschaft war er 15 Jahre lang aktiv. Unter anderem war er als General Counsel bei der Gagfah für sämtliche Rechtsangelegenheiten des Konzerns zuständig, als diese 2015 mit der Deutschen Annington zum heutigen DAX-Konzern Vonovia SE fusionierte. "Das Teilkauf-Segment ist extrem dynamisch und hat ein riesiges Potenzial", sagt Thorre Björn Sauer. "Gemeinsam mit dem gesamten Team der Deutschen Teilkauf wollen wir den Markt weiter strukturieren und für institutionelle Investoren investierbar machen", ergänzt Jens Urban. "Die Deutsche Teilkauf ist nicht nur einer der größten und auch nachhaltigsten Anbieter am Markt, sondern bietet auch das verbraucherfreundlichste Produkt an", sagt Dr. Holger Franz, und fügt hinzu: "Dennoch sind wir nie zufrieden und wollen auch weiterhin die Standards am Markt setzen und weiter verbessern."

Dr. Holger Franz

Thorre Björn Sauer



Jens Urban Über die Deutsche Teilkauf Die 2020 gegründete Deutsche Teilkauf ermöglicht es Immobilieneigentümern, einen Teil ihres Immobilienvermögens in Geld umzuwandeln, um insbesondere im Ruhestand finanzielle Freiheit zu genießen. Dabei können die Eigentümer weiterhin in ihrem Zuhause wohnen und profitieren von der Immobilie als wertbeständiger Geldanlage. Das Unternehmen garantiert seinen Kunden ein lebenslanges Nießbrauchrecht, welches auf den Grundbesitz ins Grundbuch eingetragen wird. Das TÜV- und DEKRA-zertifizierte Unternehmen wurde im April 2022 mit dem "REAL PropTech Germany Award" in der Kategorie "Finanzieren, Bewerten & Investieren" ausgezeichnet. Vertreten wird das Unternehmen durch die Geschäftsführer Sabine Nass und Marian Kirchhoff. Weitere Informationen: www.deutsche-teilkauf.de Pressekontakt

