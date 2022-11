Die Dax-Rally hat am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. Anleger haben nach dem dynamischen Anstieg der vergangenen Tage Gewinne mitgenommen. Ob das der Beginn einer größeren Konsolidierung ist, könnte bereits der heutige Handelstag zeigen. Die Rally im deutschen Leitindex kam zuletzt nicht mehr voran und scheiterte zweimal an dem Widerstand bei 14.440 Punkten. An dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...