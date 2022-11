Zeitweise lag die Siemens Energy-Aktie gestern mit großem Abstand an der Spitze der DAX-Gewinner. Bis zu 7,8 Prozent ging es als Reaktion auf die zuvor veröffentlichte Quartalsbilanz nach oben. Doch am Ende war das Plus dahin. Werden die Bären das ausnutzen?

