Hamburg, Germany (ots/PRNewswire) -Das Drohnensystem von HHLA Sky (https://hhla-sky.de/unternehmen/news/detailansicht/hhla-sky-erhaelt-weltweit-erste-cybersecurity-zertifizierung-fuer-drohnensysteme) ist gemäß der Cybersecurity-Industrienorm IEC 62443 vom TÜV NORD zertifiziert worden. Geprüft wurde das Gesamtsystem inklusive der Kommunikation zwischen den Drohnen und dem Integrierten Control Center.Der TÜV NORD bescheinigt dieser Mobile-Robot-Management-Lösung eine hohe und gut geschützte Systemintegrität. Sowohl die System-Architektur als auch das vielschichtige Security-Design, die definierten Abläufe, die Software und die Drohnen-Hardware erfüllen alle Anforderungen an die Cybersecurity-Norm - ebenso der Produktentwicklungsprozess.Erstmals wurde damit ein industrielles IoT-Drohnensystem cybersecurity-zertifiziert.Unternehmen und Behörden gewährt das System so höchsten Schutz vor dem Kapern ihrer mobilen Roboter, der Manipulation von Routen und Freigaben sowie vor dem Mithören oder Manipulieren von Video-Streams, anderer Sensor-Daten oder das Aktivieren von Funktionselementen an einer Logistikdrohne wie zum Beispiel die Freigabe der Seilwinde oder das Öffnen Transportgüter-Halterungen."Unsere Kunden agieren oft in kritischen Infrastrukturen. Eine IoT-Strategie, die Sicherheit und Cybersicherheit von Anfang an mitdenkt, ist für sie genauso wichtig wie der Effizienzgewinn durch den Einsatz automatisierter Drohnen. Unsere Kunden werden nur ein adäquat cyber-sicheres Produkt einsetzen, das ihre Business Continuity unterstützt - und wir müssen dafür sorgen, dass das Schutz-Level dauerhaft hoch bleibt. Dass der TÜV Nord die Standards, die wir für unser Integriertes Control Center samt Drohnen etabliert haben, jetzt cybersecurity-zertifiziert hat, darauf sind wir stolz.", freut sich Matthias Gronstedt (https://hhla-sky.de/kontakt), Geschäftsführer bei HHLA Sky."Wir sehen Cybersecurity auch als Führungsaufgabe und richten unsere eigene Sicherheitsstrategie holistisch aus," ergänzt Lothar Müller (https://hhla-sky.de/kontakt), Geschäftsführer bei HHLA Sky: "Zum Beispiel pflegen wir eine Unternehmenskultur, in der allen Team-Mitgliedern klar ist, dass Cybersecurity die Verantwortung jedes Einzelnen berührt. Auch dadurch können wir enorm widerstandsfähige cyber-physische Systeme gestalten, die unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit geben."HHLA Skys rigoroser Architektur-Ansatz wurde vom renommierten TÜV NORD detailliert validiert und von ausgewiesenen Experten getestet. Mit der ersten Cybersecurity-Zertifizierung auf Drohnenstandards hat HHLA Sky einen weltweit einzigartigen Meilenstein für die UAV-Branche erreicht, der zukunftsweisend ist.Über das DrohnensystemDas mit den Drohnen end-to-end-entwickelt Integrierte Control Center von HHLA Sky erlaubt die zentrale, gleichzeitige, aktive Steuerung und Kontrolle von mehr als 100 automatisierten Drohnen, autonomen mobilen Robotern (AMR) und ihrer Aufgaben - an unterschiedlichen Orten rund um den Globus. Weiterlesen... (https://hhla-sky.de/unternehmen/news/detailansicht/hhla-sky-erhaelt-weltweit-erste-cybersecurity-zertifizierung-fuer-drohnensysteme)CONTACT:Melanie Freiwald, HHLA Sky GmbH, Bei St. Annen 1D 20457 Hamburg, +49 151 56829438, Freiwald@hhla.dePhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1949762/HHLA.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1949761/HHLA_Sky_Fond_rgb_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hhla-sky-erhalt-weltweit-erste-cybersecurity-zertifizierung-fur-drohnensysteme-301681089.htmlOriginal-Content von: HHLA Sky GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157125/5372328